В Тебердинском национальном парке построили отловной вольер для зубров

ЧЕРКЕССК, 25 ноября. /ТАСС/. Отловной вольер для оказания ветеринарной помощи и контроля численности зубров построен на территории Тебердинского национального парка в Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

"Специальный отловной вольер для зубров построен на территории подкормочной площадки Тебердинского государственного природного биосферного заповедника. Конструкция представляет собой огороженный участок площадью 0,25 га с системой ворот, стационарными кормушками для сена и 2-мя устройствами для отлова животных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вольер позволит оказывать животным ветеринарную помощь и контролировать численность архызской группировки зубров. Отловленные животные могут быть перемещены в существующие группировки зубров или стать родоначальниками новых группировок на Северном Кавказе.

Необходимость строительства возникла из-за роста численности и разделения стада. Животные стали выходить за пределы территории заповедника, заходить в ближайшие населенные пункты или выходить на дороги. Кроме того, в 2021 году 3 зубров были зафиксированы случаи поражения глаз. Выловить животных для оказания помощи без специальной инфраструктуры не представлялось возможным.

О зубрах

Зубр - единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после истребления из-за уничтожения мест обитания этих животных и неограниченной охоты на них. В России программа по восстановлению популяции зубров реализуется с 1950-х годов. Зубр является неотъемлемой частью экосистем лиственных лесов Кавказа. Он формирует присущий региону ландшафт, поэтому восстановление природных популяций краснокнижного животного является одним из необходимых условий воссоздания естественных лесных массивов.

По инициативе WWF России в конце 1990-х годов была разработана и реализуется "Стратегия сохранения зубра в России", а с 2009 года фонд приступил к практическим действиям по восстановлению природных популяций зубра на Северном Кавказе.