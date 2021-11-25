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Помощница Рудинштейна назвала слухами информацию об ухудшении состояния его здоровья

Telegram-канал Mash сообщил ранее, что Рудинштейн подключен к ИВЛ и находится в коме

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Создатель фестиваля "Кинотавр", кинопродюсер Марк Рудинштейн по-прежнему находится в больнице, информация о резком ухудшении его самочувствия - слухи. Об этом ТАСС сообщила в четверг его помощница.

"Лечим. Со вторника в больнице. Какие диагнозы - знают врачи. Не могу сказать про состояние. Это слухи. Я не комментирую слухи", - сказала она, отвечая на вопрос, действительно ли Рудинштейн находится в коме.

В четверг Telegram-канал Mash сообщил, что Рудинштейн подключен к ИВЛ и находится в коме.

75-летний Марк Рудинштейн был госпитализирован 16 ноября. Он известен как создатель фестиваля "Кинотавр", продюсер и актер. Среди работ с его участием - мелодрама "Приходи на меня посмотреть", детектив "Завтра будет завтра", драма "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время", мелодрама "Московская сага" и другие.

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