Власти Тульской области отменили QR-коды для посещении торговых центров

ТУЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с повышенной готовностью из-за пандемии коронавируса, отменив требование о предъявлении QR-кодов при посещении торгово-развлекательных центров. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки и с учетом предложений Главного санитарного врача Тульской области, отменяется требование предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также предприятиям общепита разрешили оказывать услуги в ночное время и с полной загрузкой помещений при условии допуска посетителей по QR-коду вакцинированного, переболевшего или QR-коду об отрицательном ПЦР-тесте сроком действия три дня. "Кроме того, с 6 декабря рестораны и кафе снова будут обслуживать группы посетителей более 10 человек. Проведение массовых деловых мероприятий (с числом участников более 20) возможно с участием граждан, не только вакцинированных против коронавируса, но и переболевших им, при предъявлении QR кода", - отметили в пресс-службе.

Требование о предъявлении QR кода при посещении торговых центров ввели в регионе с 30 октября. Предприятиям общественного питания запрещалось работать в период с 23:00 до 07:00, за исключением работы навынос и доставки, в дневные часы заполняемость зоны обслуживания не должна была превышать 80%. Также действовал запрет на оказание услуг общепита организованным группам численностью более 10 человек.

Среди сохраняющихся в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в транспорте и общественных местах. Запрещен выезд организованных детских спортивных групп за пределы Тульской области, за исключением участия в мероприятиях, включенных в Единый календарный план. Введены удаленный режим работы для 30% сотрудников и обязательная вакцинация сотрудников социально значимых сфер.

В Тульской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф на 25 ноября, с начала пандемии выявлено 66 713 случаев заражения коронавирусом, в том числе 252 - за последние сутки. Выздоровели 58 426 человек, 3 841 пациент умер.