Число случаев пневмонии у пациентов с COVID-19 сократилось до 27% в Белгородской области

ТАСС, 25 ноября. Число случаев пневмонии у пациентов с коронавирусом сократилось в Белгородской области до 27%, сообщила ТАСС первый замначальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова.

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Белгородскую область в числе пяти регионов РФ, где вызывает тревогу высокая заболеваемость внебольничной пневмонией.

"Это [высокий показатель заболеваемости пневмонией] результат взрывного роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в октябре 2021 года. Как следствие - рост числа больных пневмонией как основного осложнения ковида. В октябре-начале ноября 2021 года в структуре заболеваемости новой коронавирусной инфекцией удельный вес пневмонии составлял более 30%, в ноябре наметилась тенденция к снижению удельного веса пневмонии - до 27%", - сказала собеседница агентства.

Еженедельно в Белгородской области регистрируется около 1 тыс. случаев пневмонии, прежде всего, вызванной коронавирусом. Как отметила Крылова, в последнее время в регионе фиксируют стабилизацию заболеваемости ковидом, в связи с этим в ближайшие недели ожидается еще большее снижение числа пациентов с пневмонией.

"[Снижение заболеваемости пневмонией] зависит от своевременно начатого лечения, от отношения к своему здоровью и здоровью близких, уровня вакцинации населения против коронавирусной инфекции, гриппа и пневмококковой инфекции. Против коронавирусной инфекции вакцинировано около 75% взрослого населения области, быстрыми темпами направляется вакцина "Спутник Лайт" в медицинские организации области, проводится ревакцинация населения", - добавила Крылова.