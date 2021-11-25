Елочные и новогодние базары откроются в Петербурге с 20 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Сезон елочных и новогодних базаров в Петербурге начнется с 20 декабря и завершится 31 декабря. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

"Сезон елочных и новогодних базаров начнется с 20 и продлится до 31 декабря. Полный список адресов мы опубликуем ближе к дате открытия", - рассказали в ведомстве.

В пресс-службе также добавили, что торговые точки будут работать на основании договоров, которые были заключены в прошлом сезоне, к ним также присоединятся новые арендаторы. На данный момент действуют 54 договора, из них 14 заключены в этом году.

Кроме того, по условиям договора после окончания работы базаров предприниматели должны будут самостоятельно очистить территорию от продукции. В случае обнаружения горожанами бесхозных елей, они могут пожаловаться в администрацию района или комитет по контролю за имуществом.

Жители Петербурга и Ленинградской области с 1 декабря по 10 января могут самостоятельно срубить ель в одном из лесничеств области. Для этого необходимо заполнить договор купли-продажи по нулевой ставке и иметь при себе паспорт. "На одного человека может быть оформлено только одно дерево высотой до 3 метров, и вырублено оно может быть исключительно на том участке, который определен в документах. Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке необходимо иметь при себе договор купли-продажи", - рассказали ТАСС в пресс-службе комитета по природным ресурсам Ленинградской области.