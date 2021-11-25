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Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов

В столице идет мокрый снег, на дорогах скользко

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в четверг вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Транспорт двигается по улицам медленно, местами в столице идет мокрый снег, на дорогах скользко.

По данным на 18:41, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и набережных. Кроме того, загружено Третье транспортное кольцо.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Дербеневской, Софийской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Профсоюзная, Новослободская, Неглинная, Остоженка, проспекте Мира, а также Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе, нескольких других вылетных магистралях, на юго-востоке и северо-западе МКАД.

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