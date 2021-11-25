Капитальный ремонт почти 50 школ начнется в Белгородской области в 2022 году

БЕЛГОРОД, 25 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт 48 школ и 10 детских садов начнется в Белгородской области 1 мая 2022 года. На эти цели из бюджета будет направлено более 1 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Работы по капремонту образовательных учреждений в 19 муниципалитетах и городе Белгороде планируют начать 1 мая 2022 года, некоторые из них сдадут в этом же году. Мы приняли правильное решение - начинать ремонт с 1 мая, а не с сентября. В соседние школы проще перенести написание ЕГЭ, чем весь образовательный процесс", - приводит пресс-служба слова губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Он уточнил, что капитальный ремонт должен "вывести учебные заведения на новый уровень". В частности, актовые залы должны стать многофункциональными пространствами для проведения любых событий, а спортивные залы должны стать современными. Отдельным проектом будет представлено благоустройство территорий, за основу возьмут опыт Вейделевского района, где за деревьями, кустарниками и клумбами ухаживают дети под руководством воспитателей и учителей.

"Надо продумать и цвет кровли, и ограждение. Для формирования архитектуры это имеет значение. В окружающее пространство все должно вписываться гармонично. Обязательно надо предусмотреть безопасные переходы и подходы к зданиям, стоянки. Сделать все, чтобы родителям и детям было удобно", - добавил Гладков, слова которого приводит пресс-служба.