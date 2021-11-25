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Вакцинация от коронавируса в России

В Кисловодске около 95% сотрудников санаториев вакцинировались от коронавируса

Прививаются не только медики, но и весь персонал здравниц

ПЯТИГОРСК, 25 ноября. /ТАСС/. Прививку от коронавируса сделали почти все сотрудники санаториев Кисловодска Ставропольского края. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Около 95% сотрудников кисловодских санаториев вакцинировались от коронавируса. Вакцинацию прошли около 8 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прививаются не только медики, но и весь персонал здравниц.

"Сегодня в городе-курорте принимают отдыхающих в 41 санатории. В большинстве из них применяются программы реабилитации переболевших коронавирусом, которыми воспользовались более 9 тыс. человек. Применять программы восстановления пациентов после COVID-19 здравницы курорта стали одними из первых в стране", - сказано в пресс-релизе.

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