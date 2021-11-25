На Украине передали первую партию отработавшего ядерного топлива в хранилище в Чернобыле

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" передала первую партию радиоактивных отходов с Ровенской атомной электростанции для постоянного хранения и захоронения на комплекс "Вектор", построенный в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Начало передачи радиоактивных отходов в государственное хранилище - результат многочисленных организационных и технических мероприятий, выполненных "Энергоатомом" совместно с государственным специализированным предприятием "Централизованное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", - говорится в сообщении. Отмечается, что транспортировку 30 контейнеров с солебитумным компаундом выполнили специалисты аварийно-технического центра, являющегося обособленным подразделением "Энергоатома".

В настоящее время проходит подготовка передачи эксплуатационных радиоактивных отходов, которые накапливаются на Южно-Украинской, Хмельницкой и Запорожской АЭС.

Хранилище "Вектор" в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - это комплекс объектов, предназначенных для хранения и захоронения радиоактивных отходов (РАО), поступающих со всех украинских предприятий, на которых они образуются. Строительство централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива началось в ноябре 2017 года. В сентябре 2019 года "Вектор" начал принимать на захоронение твердые радиоактивные отходы, образующиеся при переработке жидких РАО в процессе снятия Чернобыльской АЭС с эксплуатации. Кассеты смогут находиться в хранилище до 100 лет, за это время на Украине должны решить, что дальше делать с облученными сборками.

С 2021 года "Энергоатом" прекратил вывоз отработавшего ядерного топлива в хранилища в России. Отказ вывозить на временное хранение и переработку в РФ топливо украинских АЭС позволит "Энергоатому" сэкономить $150-200 млн в год.