Музаев: исследование PISA позволит оценить влияние пандемии на результаты школьников

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Россия примет участие в международном исследовании качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) в 2022 году, которое позволит в том числе оценить влияние пандемии на результаты школьников всех стран. Об этом в четверг со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева сообщила пресс-служба ведомства.

"В апреле 2022 года Россия, наряду с другими странами, примет участие в международном исследовании PISA. Оно позволит оценить мировую динамику качества образования, в том числе, как повлияла пандемия коронавируса и дистанционное обучение на результаты школьников всех стран", - отметил Музаев на пресс-конференции, посвященной результатам региональной и общероссийской оценке качества образования в школах РФ по модели международного исследования PISA.

Как отметили в ведомстве, одной из основных целей нацпроекта "Образование" является вхождение России в десятку лучших стран мира по качеству общего образования к 2024 году. Определяться положение России относительно других стран будет на основе результатов международных исследований PISA, PIRLS и TIMSS. Чтобы получать данные о состоянии системы образования России и видеть их динамику, Рособрнадзор третий год проводит оценку качества образования в российских школах по модели исследования PISA.

Результаты исследования

По словам Музаева, показатель "средневзвешенное место России", рассчитываемый на основе результатов исследований PISA, PIRLS и TIMSS, составил в 2020 году 13,5, превысив намеченный в рамках нацпроекта "Образование" плановый показатель.

Кроме того, директор Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергей Станченко сообщил, что по результатам исследования в 2020 году не преодолели минимальную границу баллов около 20% учащихся. Высокий уровень подготовки по математической грамотности показали около 10% школьников, по читательской грамотности - почти 6,4%, по естественно-научной - около 1,4%.

По естественно-научной грамотности данные показали снижение результатов. По мнению Станченко, это могло быть связано с отсутствием практических и лабораторных занятий по химии, физике и биологии в условиях перехода школ на удаленку.

Вместе с тем он отметил, что улучшению результатов в PISA способствует активное участие школ в программах профориентации и дополнительного образования, а также обмен лучшими практиками преподавания.

"У нас есть образовательные организации, которые демонстрируют высочайшие показатели по всем видам грамотности и находятся на уровне мировых лидеров. С другой стороны, есть и достаточно весомое количество отстающих школ. Для помощи таким школам реализуется проект "500+". Если каждая российская школа будет достигать 500 баллов по каждому виду грамотности, то тогда нам показатель по месту в десятке удастся, безусловно, достичь", - добавил замдиректора ФИОКО Илья Денисенко.

Об исследовании PISA

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений, которая реализуется под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних школьников по всему миру: проверяется их математическая, естественно-научная, читательская грамотность.

Разработка ОЭСР "PISA для школ" (PISA-for-Schools) позволяет использовать инструментарий программы вне цикла основного исследования, получая при этом сопоставимые данные с международной шкалой PISA предыдущего цикла. В 2019 году в России начал реализовываться проект, в рамках которого до 2024 года все субъекты проведут оценку знаний школьников по модели PISA. Также ежегодно проводится оценка по общероссийской выборке, чтобы получать данные о состоянии системы образования страны и видеть динамику.