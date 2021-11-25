Реконструкция полосы аэропорта Великого Устюга завершена

ВОЛОГДА, 25 ноября. /ТАСС/. Строители завершили работу по реконструкции и удлинению взлетно-посадочной полосы аэропорта Великого Устюга. Ведется приемка выполненных работ, устраняются замечания, первые рейсы отправятся в старинный город в конце этого года или в начале следующего, сообщил в четверг губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в ходе прямой линии.

"По поручению президента России было принято решение удлинить взлетно-посадочную полосу на 500 метров, до почти 1 900 метров, чтобы принимать среднемагистральные самолеты. На сегодня все работы завершены, идет приемка объекта руководством Ростехнадзора, Росавиации, устраняются все замечания. Как только они будут устранены, полетят первые самолеты. Очень надеюсь, что это произойдет в конце нынешнего года или в начале следующего", - сказал губернатор, отвечая на вопросы жителей региона.

Как отмечал ранее глава региона, после завершения первого этапа реконструкции, удлинения взлетно-посадочной полосы, аэропорт Великого Устюга сможет принимать среднемагистральные самолеты с туристами напрямую из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, минуя стыковочные пересадки в Вологде и Череповце. Это увеличит транспортную доступность региона и станет дополнительным стимулом для развития туристического кластера области.

Старинный город Великий Устюг - один из наиболее привлекательных для туристов, ежегодно его посещают более 300 тыс. человек. Ожидается, что после реконструкции аэропортового комплекса этот показатель возрастет вдвое. Больше всего путешественников привлекает вотчина Деда Мороза в деревне Морозовице под Великим Устюгом, она появилась в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.