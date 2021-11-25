Эксперт рассказала, дети какого возраста болеют ковидом чаще всего

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Дети в возрасте от семи лет составляют 64% от общего числа заразившихся коронавирусом несовершеннолетних россиян. Эта возрастная группа прежде всего должна быть защищена от инфекции, заявила главный педиатр ЦФО России, заведующая кафедрой педиатрии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Ирина Захарова.

"Статистика по новой коронавирусной инфекции показывает, что 64% детей болеют от семи лет, то есть две трети. Ну и приблизительно одна треть из них подростки. Поэтому, конечно, прежде всего дети с 12 до 18 лет должны быть защищены", - сказала она в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

Захарова отметила, что детей с 12 лет прививают от коронавируса в 47 странах мира. "Мы ее [вакцину от коронавируса для детей "Спутник М"] ждали, к счастью, прошли клинические исследования, которые показали эффективность и безопасность вакцины", - добавила врач.

24 ноября Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.