"Казачий диктант" напишут в регионах России с 3 по 5 декабря

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Акция "Казачий диктант - 2021" пройдет во всех российских регионах с 3 по 5 декабря. Поучаствовать в ней сможет любой желающий от восьми лет, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.

"Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция "Казачий диктант - 2021" пройдет во всех регионах России с 3 по 5 декабря. Цель мероприятия - популяризация изучения истории и культуры российского казачества среди населения России и зарубежных стран", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пройти тестирование сможет любой гражданин РФ или житель зарубежья в возрасте от восьми лет. Диктанты в очном формате будут организованы в школах, учреждениях дополнительного образования и войсковых штабах.

"Для участия в акции необходимо заполнить анкету и пройти тест, пройдя по ссылке казачийдиктант.рф (активна с 00:00 3 декабря 2021 года до 5 декабря 20:00 2021 г. по московскому времени)", - пояснили в пресс-службе.

За час участникам диктанта предстоит ответить на 20 вопросов об истории, культуре и традициях российского казачества. Авторы, набравшие максимальное количество правильных ответов, получат сертификат победителя.

Акция "Казачий диктант" проходит второй год подряд. В 2020 году в ней приняли участие более 125 тыс. человек со всех регионов России, а также представители более 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторами акции выступает Всероссийское казачье общество при содействии Союза казачьей молодежи.