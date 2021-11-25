КС предписал изменить закон, позволяющий главам МО бессрочно оставаться в должности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) обязал федерального законодателя устранить пробелы в регулировании местного самоуправления, которые, при ряде условий, позволяют главе муниципального образования (МО), избранному одним созывом депутатов, сохранять свой пост в следующих созывах без возможности его смещения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда в четверг.

"Указанная неурегулированность создает конституционно неприемлемый пробел, а оспариваемое положение не соответствует Конституции РФ, ее статьям 3 (часть 2), 12 и 32 (части 1 и 2), поскольку может поставить под сомнение периодическую сменяемость состава органов публичной власти по итогам свободных выборов, а также ограничить самостоятельное осуществление представительным органом МО полномочия по избранию главы МО из своего состава на основе мандата, полученного от избирателей", - говорится в постановлении.

Жалоба депутатов в Конституционный суд

Данное постановление КС было вынесено в ответ на жалобу шести депутатов муниципального совета МО Литейный округ, которое является внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга и органом местного самоуправления для 46 тыс. жителей района вдоль Невского проспекта от Набережной Фонтанки до улицы Восстания.

Действующий (шестой) состав муниципального совета был избран жителями округа 8 сентября 2019 года. Из 20 мандатов 11 получили кандидаты от партии "Яблоко", остальные девять были распределены между самовыдвиженцами и кандидатами от "Единой России". При этом, как отмечают заявители, 4 сентября 2019 года вышло постановление пятого созыва муниципального совета, которое внесло в устав муниципалитета изменения. Согласно ним, впредь глава МО должен выбираться не простым большинством, как это было ранее, а двумя третями голосов депутатов.

Заявившие жалобу депутаты указывают, что из-за образовавшегося пробела в законодательстве муниципальный совет не может избрать нового главу уже более двух лет, вследствие чего главой МО Литейный округ остается депутат от "Единой России" Павел Дайняк, избранный на эту должность прошлым созывом.

Ряд депутатов "Яблока" подали административный иск в районный суд с целью признать незаконным изменение устава МО Литейный округ от 4 сентября 2019 года. Решениями Санкт-Петербургского городского суда, оставленными без изменения апелляционными инстанциями, административное исковое заявление было частично удовлетворено. При этом суды отказали заявителям в удовлетворении их требований о признании незаконными оспариваемые изменения в устав, сославшись на отсутствие соответствующего регулирования.

Юридическая сторона решения

В своем решении судьи Конституционного суда указали на то, что нормы ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" позволяют муниципальным советам самостоятельно определять порядок избрания главы муниципалитета. В частности, по уставу того или иного МО, его глава может быть избран либо простым большинством голосов депутатов действующего созыва (больше половины), либо квалифицированным большинством (две трети голосов).

При этом, с избранием гражданами нового созыва муниципального совета, депутаты обязаны выбрать нового главу МО путем того типа голосования, который закреплен в уставе муниципалитета. Вплоть до избрания нового главы муниципального образования, свои полномочия продолжает осуществлять прошлый глава. Судьи КС обращают внимание, что в случае, если ни один кандидат не набирает нужного числа голосов, старый глава муниципалитета де-факто может оставаться на своем посту бесконечно.

"При буквальном понимании указанного положения полномочия избранного предшествующим составом представительного органа главы муниципального образования могут сохраниться и на срок полномочий следующего состава представительного органа. При этом никаких нормативных ограничителей воспроизведения этой ситуации неоднократно не установлено", - заключают судьи Конституционного суда.

В связи с этим КС обязывает законодателя в кратчайшие сроки внести необходимые изменения в нормативно-правовые акты. Также в постановлении отмечается, что уже принятые решения судебных инстанций по указанному делу должны быть пересмотрены сразу после того, как в федеральном законодательстве сделают соответствующие изменения.