Роспотребнадзор направил в Элисту специалистов для оказания помощи со вспышкой ОРВИ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова направила в Калмыкию специалистов центрального аппарата ведомства и научно-исследовательских организаций службы для оказания научно-практической помощи в связи с массовым заболеванием детей в Элисте острой респираторной вирусной инфекцией, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что эпидемиологи Калмыкии выявили у 1 340 школьников в Элисте признаки вирусной инфекции с симптомами ОРВИ. Предполагается, что в регионе зафиксирована вспышка энтеровируса.

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсудила ситуацию с заболеваемостью с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым и направила в регион специалистов центрального аппарата Роспотребнадзора и научно-исследовательских организаций службы для оказания научно-практической помощи", - говорится в сообщении.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия при получении информации о заболевании детей острой респираторной вирусной инфекцией незамедлительно выехали в очаг для установления причин. Отобраны лабораторные пробы, исследования будут проводиться в ночь.

"Приостановлена работа детских образовательных учреждений региона. Ситуация остается на особом контроле руководства Роспотребнадзора", - добавили в пресс-службе.

О ситуации в регионе

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по республике, главный санитарный врач региона Джангар Санджиев сообщил ТАСС, что за минувшую неделю эпидпорог в Элисте среди школьников был превышен на 10%, за эту неделю данные будут известны не ранее следующего вторника. В целом по республике превышения эпидпорогов по заболеваемости ОРВИ и гриппом нет.

По данным управления Роспотребнадзора по республике, из 1 340 детей, у которых обнаружены симптомы энтеровирусной инфекции, большинство - 1 015 человек - в возрасте от 7 до 17 лет. В детских садах республиканского центра заболели более 300 детей. Среди клинических проявлений - температура, кашель, расстройства желудочно-кишечного тракта.

Глава Калмыкии Бату Хасиков в своем аккаунте в соцсети Instagram призвал работодателей в связи со сложившейся ситуацией "проявить понимание к работникам, которым не с кем оставить детей, и предоставьте им возможность работать из дома на время действия указанных выше мер". Также руководитель региона обратился с призывом вакцинироваться от гриппа и коронавируса.