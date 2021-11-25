Соцвыплаты на сельские усадьбы на Кубани разрешили тратить на покупку имущества и земли

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края на сессии в четверг приняли во втором чтении поправки в краевой закон, позволяющие направлять средства господдержки сельских усадеб не только на строительство жилья и хозпостроек, но и на покупку такого имущества, а также земельных участков в сельской местности. Об этом заявил председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Краснодарский край является основным аграрным регионом РФ, эксперты неоднократно называли его гарантом продуктовой безопасности России. Кроме того, Кубань - основной экспортер пшеницы. В сельской местности Краснодарского края проживает порядка 2,5 млн человек. Для поддержки селян в регионе с 2021 года действует закон, на основании которого люди могут получать социальные выплаты на строительство домов и хозпостроек для ведения хозяйства в сельской местности в размере 4 млн рублей.

"Социальные процессы на селе сегодня в зоне особого внимания. Закон о сельских усадьбах дает нам возможность сохранить и комплексно обустроить станицы и хутора. И поэтому мы периодически возвращаемся к его содержанию, вносим те изменения, которые будут наиболее эффективно работать на реализацию этой цели", - приводит пресс-служба Законодательного Собрания Краснодарского края слова Бурлачко.

В ходе сессии в четверг депутаты приняли поправки, позволяющие за счет таких соцвыплат не только строить, но и покупать жилые дома, хозпостройки и другое имущества для ведения личного подсобного хозяйства, а также земельные участки в сельской местности. Эти меры направлены на развитие кубанских сел, они позволят организовать сельские усадьбы большему числу граждан. Ранее сообщалось, что за счет развития сельских усадеб на Кубани планируют наращивать как зерновое производство, так и выпуск животноводческой продукции.