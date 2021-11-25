На территории Хлыновского кремля в Кирове начнутся археологические раскопки в 2022 году

КИРОВ, 25 ноября. /ТАСС/. Археологи начнут раскопки на территории Хлыновского кремля в Кирове в 2022 году, в том числе чтобы уточнить дату основания города, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"В рамках подготовки к празднованию 650-летия города Кирова принято решение о восстановлении и капитальном ремонте исторических зданий по улицам Казанская, Преображенская, Спасская, Ленина. В следующем году запланированы раскопки на территории Хлыновского кремля с целью уточнения даты основания нашего города. Работа это сложная, наукоемкая. Правительство поддержит предложения управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области о выделении дополнительных средств на проведение археологических исследований", - цитирует пресс-служба председателя правительства области Александра Чурина.

Отмечается, что на проведение раскопок на территории Хлыновского кремля на 2022-2024 годы необходимо 3 млн рублей.

По данным правительства области, в 2019 году на территории Хлыновского кремля провели археологические наблюдения, исследовали участок северо-восточной части фундамента Троицкого кафедрального собора XVIII века, а также восточной части фундамента алтаря Богоявленского собора XVII века. Оба объекта до настоящего времени не сохранились. В 2021 году проведены археологические раскопки в исторической части Кирова, исследована часть усадьбы купцов Сунцовых на перекрестке улиц Свободы и Спасской.

Хлыновский кремль

Как сообщается на сайте администрации Кирова, годом его основания считается 1374 год. В течение почти двухсот лет город носил название Хлынов, затем в 1780 году был переименован в Вятку, а свое современное название получил в 1934 году.

Деревянный Хлыновский кремль с земляным валом был заложен на крутом берегу реки Вятки в середине XV века в 300 метрах от древнего Вятского городища. На небольшом пространстве располагались две деревянные церкви, Богоявленская и Воскресенская, дома и хозпостройки церковнослужителей, бояр. По периметру крепость защищали стены с башнями, естественные преграды (с востока и юга - глубокий овраг и обрывистый берег реки) и искусственный ров.

В 1700 году в городе произошел сильный пожар, уничтоживший значительную часть деревянной застройки. Спустя 20 лет было начато возведение каменной стены, но так как к тому времени кремль утратил военное значение, новая стена стала выполнять функцию сторожевого ограждения архиерейского дома. Под конец XVIII века снесли фрагменты старой деревянной крепости, город вышел за границу посада и соединился со слободами. В течение XVIII века хлыновская крепость постепенно разрушалась, в 1752 году после пожара разобрали большую часть укреплений, а 1780 году - последнюю Московскую башню.

Указ о праздновании в 2024 году 650-летия основания Кирова президент России Владимир Путин подписал 10 сентября 2012 года. В 2022-2024 годах на подготовку к юбилею направят 457 млн рублей, из них 425 млн рублей - из федерального бюджета, еще 27,1 млн и 4,5 млн рублей - из регионального и муниципального бюджетов соответственно. Основные средства выделены на реставрацию ряда объектов культурного наследия, среди которых здания Кировского государственного ТЮЗа, краеведческого музея, музея Циолковского, Вятского художественного музея, областной научной библиотеки. Оставшиеся 63 млн рублей будут потрачены на организацию культурно-массовых мероприятий, таких как фестиваль циркового искусства, Васнецовский пленэр, молодежные "Циолковские чтения", фестиваль детских театров "Вятка - город детства", фестиваль фейерверков.