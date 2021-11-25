Министр обороны Израиля посетил крупнейшую синагогу в Рабате

РАБАТ, 25 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц в четверг, в завершающий день своего визита в Марокко, посетил синагогу Талмуд Тора - крупнейшую синагогу в столице королевства Рабате. Об этом сообщает информационный портал "360".

"Меня встретил глава еврейской общины Рабата Анри Абкизер. Мы произнесли трогательную молитву о благополучии Его Величества короля Мухаммеда VI. Мы также говорили о глубоких корнях еврейской общины в королевстве", - написал Ганц у себя в Twitter.

Министр приветствовал "растущие связи между Израилем и Марокко". По его словам, у многих членов израильской делегации, прибывшей с ним в королевство, есть марокканские корни.

Прежде в здании синагоги Талмуд Тора, информирует портал "360", располагалась школа раввинов для большой марокканской еврейской общины.

Ганц за два дня пребывания в Рабате провел встречи с марокканским министром-делегатом при главе правительства по вопросам национальной обороны Абдельлатифом Лудийи, генеральным инспектором Королевских вооруженных сил Бельхиром аль-Фаруком, министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насером Буритой.

В ходе бесед стороны обсудили пути укрепления двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

В среду Ганц подписал с Лудийи меморандум о взаимопонимании в оборонной области, охватывающий такие вопросы, как обмен опытом и знаниями, передача технологий, обучение, а также сотрудничество в оборонной промышленности.