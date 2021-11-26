СМИ: Земан пройдет в госпитале лечение от ковида моноклональными антителами

ПРАГА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, госпитализированный в четверг в Центральный военный госпиталь в Праге через несколько часов после выписки из него, пройдет стационарное лечение моноклональными антителами от ковида, который был диагностирован у него на основе тестирования. Об этом со ссылкой на лечащих врачей главы государства сообщил сайт газеты "Млада фронта Днес".

Земан, как было установлено, заразился коронавирусом от одного из своих сотрудников. Внешние признаки заболевания у главы государства отсутствуют. Сколь длительным будет лечение президента, неизвестно.

Запланированная Земаном на пятницу церемония назначения премьер-министром Чехии лидера победившей на недавних парламентских выборах партийной коалиции "Вместе", председателя праволиберальной Гражданской демократической партии Петра Фиалы не состоится.

Земан проходил лечение в госпитале с 10 октября по 25 ноября. СМИ со ссылкой на одного из лечащих врачей президента (хирурга Павла Пафко) проинформировали ранее, что у него цирроз печени и ему в желудок введен зонд для кормления.