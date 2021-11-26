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Пандемия COVID-19

В Чили разрешили прививать вакциной Sinovac детей от трех лет

Это позволит распространить прививочную кампанию еще на примерно 600 тыс. несовершеннолетних

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Институт общественного здоровья (ИОЗ) Чили выдал разрешение на использование вакцины от коронавируса CoronaVac от китайского производителя Sinovac для иммунизации детей от трех лет. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения страны.

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"В этот четверг ИОЗ разрешил использовать препарат CoronaVac для вакцинации детей от трех лет, что позволит распространить прививочную кампанию еще на примерно 600 тыс. несовершеннолетних", - сообщило ведомство. Ранее в Чили было разрешено прививать китайской вакциной детей от шести лет.

Согласно заявлению ИОЗ, решение было принято на основании результатов исследований, которые провела Sinovac. Институт также сообщил, что клинические испытания CoronaVac в Чили показали, что у детей при вакцинации вырабатывается больше антител, чем у взрослых, и при этом наблюдается меньше осложнений.

К настоящему моменту в Чили полностью привиты от коронавируса более 13,8 млн человек. Всего в стране живут 18,95 млн человек. Для иммунизации населения в республике, помимо вакцины Sinovac, используют препараты американской компании Pfizer, британско-шведской AstraZeneca и китайской Cansino.

Теги
ЧилиПандемия COVID-19
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