У канадского музыканта Брайана Адамса второй раз за месяц выявили коронавирус

ТАСС, 26 ноября. Канадский музыкант Брайан Адамс в четверг сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию второй раз за месяц показал положительный результат.

"Привет, я только что прибыл в Милан и во второй раз за месяц получил положительный результат после тестирования на COVID-19. Пора в больницу. Спасибо за вашу поддержку", - говорится в публикации исполнителя, размещенной в его официальном аккаунте в Instagram.

Подробностей о своем самочувствии музыкант не приводит.

Брайан Адамс - известный музыкант и лауреат множества канадских и иностранных наград, в том числе не менее 20 премий "Джуно" (основная музыкальная премия в Канаде). Многократно номинировался на премии "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус." За музыкальную и благотворительную деятельность в 1990 г. получил звание члена ордена Британской Колумбии, а в 1998 г. - офицера ордена Канады (высшая гражданская награда Канады). В 1998 году его именная звезда была установлена на "Аллее славы" в Торонто (провинция Онтарио), а в 2011 г. - в Голливуде.