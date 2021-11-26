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Бразилия не будет требовать от приезжих сертификат о прививке от COVID-19

Как отметил министр юстиции и общественной безопасности Андерсон Торрес, это не предотвращает заражение

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Бразилии не будут требовать от въезжающих обязательного наличия сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа, как предлагает национальный санитарный регулятор. Об этом заявил в четверг министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Андерсон Торрес.

"Это не нужно. Он не предотвращает заражение", - сказал чиновник в ходе общения с прессой. Его слова приводит газета Folha de S.Paulo. Минюст наряду с Минздравом и гражданской канцелярией президента входит в число органов федерального правительства, которые принимают соответствующее межведомственное постановление о правилах въезда в Бразилию.

Ранее в четверг бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) опубликовало на своем сайте рекомендации, в соответствии с которыми предлагалось ограничить въезд в страну лиц, не сделавших прививку от коронавируса.

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