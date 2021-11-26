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В Хабаровском крае возбудили дела из-за неуплаты пошлин при экспорте леса

Фигуранты не внесли таможенные платежи на сумму 82,4 млн рублей

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. В Хабаровской области выявили неуплату таможенных платежей на 82,4 млн рублей за экспорт лесоматериалов в Китай, сообщила пресс-служба хабаровской таможни.

"82,4 млн рублей таможенных платежей не заплатила в федеральный бюджет российская компания за экспорт пиловочника хвойных пород в Китай. Преступления выявили хабаровские таможенники совместно с Дальневосточной транспортной прокуратурой", - говорится в распространенном релизе.

Таможенники возбудили четыре уголовных дела по ч. 4 ст. 194 УК РФ ("Уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере"). Лесоматериалы без уплаты пошлин отправляла организованная преступная группа. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до одного млн рублей.

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с хабаровскими таможенниками установили, что при декларировании товаров в 2015-2019 годах две компании при экспорте лесоматериалов в Китай предоставляли в таможню подложные документы и занижали таможенную стоимость древесины. Предметом контрабанды стали более 708 тыс. кубометров лесоматериалов на сумму 3,2 млрд рублей.

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