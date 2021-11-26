Власти Иркутской области намерены создать порядка 7 тыс. рабочих мест в сфере туризма

ИРКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. дополнительных рабочих мест необходимо создать в сфере туризма в Иркутской области, где планируют к 2024 году увеличить турпоток до 3 млн человек в год. Об этом в пятницу сообщила руководитель агентства по туризму региона Екатерина Сливина на круглом столе в ходе туристической выставки "Байкалтур".

"Потребность в кадрах сейчас большая. Если вернуться к стратегии развития отрасли, по нашим подсчетам, у нас должно быть создано не менее 5-7 тыс. дополнительных рабочих мест. Мы должны к 2025 году не только создать эти рабочие места, но и подготовить кадры", - сказала Сливина.

Она сообщила, что в отрасли высока потребность как в младшем и линейном персонале, так и в управленцах.

Представители образовательных учреждений области отметили, что у них уже есть программы подготовки специалистов для туристической отрасли, однако серьезной проблемой является плохое трудоустройство выпускников и текучка кадров. Одним из решений проблемы может стать целевая подготовка специалистов по заказам компаний. Представители учреждений образования сообщили, что готовы к выполнению таких программ и ждут заявок от предприятий.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая в марте с посланием о положении дел в регионе, заявил о планах увеличить к 2024 году турпоток до 3 млн человек в год. В регионе основным туристическим направлением является озеро Байкал - объект всемирного наследия ЮНЕСКО и самое глубокое озеро в мире.

В 2020 году из-за пандемии турпоток на Байкал в Иркутской области упал на 48,7%, до 938 тыс. человек. Ранее ежегодно он рос на 3-4% и в 2019 году достиг 1,8 млн человек. С начала 2021 года регион посетили более 1,1 млн путешественников. Выйти на допандемийный уровень турпотока планируется в 2022 году.