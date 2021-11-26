Москвичи подали 1,75 тыс. заявок на вывоз ненужных вещей за месяц

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новый сервис по вызову ненужных вещей начал свою работу в Москве месяц назад, за это время жители подали 1,75 тыс. заявок. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя ГКУ "Новые технологии управления", координирующего реализацию сервиса "Вывоз ненужных вещей", Илья Демин.

"Новый экспериментальный сервис, который доступен на портале мэра, пользуется спросом у жителей города. С его помощью москвичи в основном избавляются от крупной бытовой техники. <…> На портал с момента запуска сервиса поступило 1,75 тыс. заявок от жителей, которые хотят воспользоваться услугами по избавлению от старой бытовой техники, металлических изделий и даже старых автомобилей", - сказал Демин.

Чаще всего горожане обращались с просьбой вывезти старые стиральные машины, холодильники, газовые и электрические плиты - с момента запуска по этим категориям было вывезено более 2 тыс. предметов техники. Востребованной оказалась утилизация посудомоечных машин, чугунных ванн, железных дверей и аккумуляторов. У пользователей есть возможность указать несколько предметов для вывоза в рамках одной заявки. Сервис занимается и утилизацией вывезенных вещей, что также упрощает жизнь горожанам и уменьшает объем таких отходов на территории Москвы.

Новый сервис позволяет вывезти крупногабаритные вещи бесплатно. Жителям не придется обращаться в коммерческие компании или самостоятельно выносить из квартиры тяжелую мебель и технику, а затем утилизировать в специальные бункеры. Достаточно подать онлайн-заявку, чтобы приехал специалист, который заберет ненужную технику и отправит ее на утилизацию. В среднем вывоз крупных предметов займет около получаса, причем житель может сам выбирать удобные дату и время.

"Получить бесплатную услугу можно, оставив заявку. Обращение обрабатывают за несколько минут. Пользователь должен уточнить свой адрес (он загрузится автоматически, если в личном кабинете указаны соответствующие данные) и заполнить заявку. Всего в одной заявке можно отметить до 20 ненужных вещей. Если житель хочет утилизировать старый автомобиль, припаркованный во дворе, ему нужно будет предоставить специалистам сервиса документы, подтверждающие право собственности на машину", - добавили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Компания-партнер забирает вещи ежедневно с 09:00 до 21:00. В среднем вывоз крупных предметов занимает около получаса, при этом удобную дату и время пользователи выбирают самостоятельно. По статистике сервиса, чаще всего горожане пользуются услугами вывоза по выходным - как правило, во второй половине дня. Сервис "Вывоз ненужных вещей" разработан государственным казенным учреждением "Новые технологии управления" совместно со столичными департаментом информационных технологий и департаментом жилищно-коммунального хозяйства.