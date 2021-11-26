Археологи обнаружили более 50 погребений на древнем могильнике в Баксанском ущелье КБР

НАЛЬЧИК, 26 ноября. /ТАСС/. Участники Объединенной северокавказской археологической экспедиции провели исследования на могильнике Заюково-3 на территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР), обнаружено рекордное с 2014 года количество погребений - 52. Среди них древнейшее погребение VIII в. до н. э., об этом рассказала ТАСС руководитель экспедиции, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Анна Кадиева.

"В этом году мы работали более месяца, продуктивный сезон выдался, мы обнаружили 52 погребения, это рекордное количество за всю историю наших раскопок могильника. Правда, основная масса из них принадлежала детям, мы вышли на детский участок некрополя и, соответственно, верхний слой составляли именно детские погребения. Их довольно сложно датировать, поскольку они почти все были без инвентаря", - рассказала собеседница агентства.

Из интересных находок в этой части была обнаружена мочеотводная трубка размером около 20 см, она сделана из кости барана. По словам Кадиевой, в этом году найдена одна подобная трубка, а всего на этом могильнике их было обнаружено три. "Это довольно редкая находка на Центральном Кавказе, и она была захоронена вместе с ребенком. Это говорит о том, что это древняя находка и это древняя традиция, которая существовала минимум полторы тысячи лет", - пояснила руководитель экспедиции.

По ее словам, примерная дата захоронения может относиться либо к сарматскому времени, либо к эпохе средневековья, то есть от рубежа I-II вв. нашей эры до VII века нашей эры.

Всего в ходе экспедиции была изучена территория в 84 кв. м. "Это самая маленькая площадь раскопок, но за счет детского участка у нас такое большое количество погребений. В глубину мы ушли на 2,5 м.

Древнейшие украшения

В этом году археологи обнаружили и одно из древнейших погребений Заюково-3. Это захоронение юной девушки с трубчатыми спиральными накосниками . "Это было, видимо, украшение, которое либо вплеталось в волосы, либо покрывало волосы сверху, то есть этнографически такие вещи известны, правда, не у кавказских народов, а у более северных, в частности, у народов Поочья и Приуралья. Видимо, в древности что-то подобное было и на Кавказа, сложное головное украшение с вплетенными туда бронзовыми проволоками", - рассказала археолог.

Руководитель экспедиции подчеркнула, что это достаточно распространено среди древностей кобанской культуры, однако раньше археологам попадались тонкие накосники трубчатые, которые по-разному использовались, в том числе и как украшения головного убора. "А сейчас у нас массивные литые, что говорит о большей их древности по отношению к другим захоронениям могильника. Если раньше у нас в основном тяготели погребения ко второй половине - к концу VIII в., то здесь, наверное, имеет смысл говорить о первой половине - середине VIII в. до н. э.

Среди погребений VIII-VII вв. до нашей эры были обнаружены и две уникальные подвески, на одной из которых изображена баранья голова. Археологи считают этот образ достаточно типичным для древности, для кобанской культуры. "Но нетипично его исполнение, такой формы пока нам еще не встречались. То есть это такой особенный баран, его форма отличается от других, более привычных как для этого могильника, так и для кобанской культурно-исторической области в целом, формой и изображением барана", - пояснила собеседница агентства.

На другой подвеске изображение птицы с головой барана, и, в отличие от более распространенного образа с треугольным хвостом, здесь хвост состоит из трех окружностей. "Это тоже очень редкая, если не уникальная находка для древности западной кобанской культуры", - пояснила Кадиева.

Еще один уникальный артефакт, обнаруженный в Заюково-3, - это альмандиновая, то есть гранатовая, гемма в виде птицы. "Это резной камень, вставка в перстень с изображением птицы. Это очень редкая находка как для Кавказа, так и вообще для археологии средневековья в целом", - рассказала собеседница агентства. Находка указывает на связи населения Баксанского ущелья с цивилизованным миром. Ученые предполагают, <...> что это работа византийских мастеров или же мастеров из Ирана", - пояснила она.

Древнее прежнего

По словам Кадиевой, в ходе этой экспедиции археологам удалось выяснить, что некрополь, скорее всего, древнее, чем думали ученые. Функционирование некрополя началось не во второй половине VIII в. до нашей эры, а в первой.

"То есть на этом месте начали хоронить уже в первой половине - середине VIII в. до нашей эры, о чем говорит захоронение девушки. Кроме того, мы теперь знаем, что в сарматскую эпоху и эпоху средневековья были отдельные детские участки, причем детские захоронения, в отличие от взрослых, обозначались специальными известняковыми столбиками, вокруг которых осуществлялись захоронения. Благодаря этим находкам мы состарили некрополь на 30-50 лет", - пояснила она.

В следующем году участники Объединенной северокавказской археологической экспедиции планируют приехать на раскопки в конце августа.

Об экспедиции и раскопках в КБР

Объединенная северокавказская археологическая экспедиция работает с 2014 года. Специалисты Государственного исторического музея, исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета, Института археологии Российской академии наук и Кабардино-Балкарского научного центра РАН проводят раскопки на могильниках в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, в частности, на памятнике Заюково-3, находящемся на высоте 900-1000 метров над уровнем моря.

Комплекс археологических памятников Заюково-Гунделен, известный среди местных жителей как "кладбище нартов", расположен над рекой Гунделен в Баксанском районе КБР и состоит из трех объектов: грунтового могильника Заюково 3 (VIII в. до н. э. - VIII в. н. э.), поселения Гунделен сарматского времени и скального могильника Гунделен-2 (VIII-XI вв.). Некрополь Заюково-3 действовал более полутора тысяч лет - с VIII в. до н. э. до VII в. н. э., он охватывает кобанскую, сарматскую и аланскую эпохи. В настоящее время здесь исследовано 247 погребений.

Плотность захоронений на некрополе была весьма высока, и зачастую умерших хоронили так, что дно одного погребения оказывалось перекрытием другого, более раннего. Исследование осложняется тем, что катакомбы сарматского и аланского времени расположены под погребениями кобанского периода.

История могильника Заюково-3 насчитывает семь этапов. Речь идет о предскифском (VIII-VII вв. до н. э.), скифском (VII-V вв. до н. э.), позднекобанском (IV-III вв. до н. э.) периодах; было обнаружено одно погребение II-I вв. до н. э., а также более двадцати погребений I-III вв. н. э. и десять погребений V-VI вв. н. э.