Станцию водоподготовки начнут строить в Пскове в 2022 году

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области в 2022 году намерены начать возведение станции водоподготовки, чтобы решить проблему с качеством водоснабжения многоэтажных домов в Пскове, сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников.

О проблеме с качеством горячей воды в городе президенту РФ Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии 30 июня рассказал житель Пскова Андрей Тарасов. По его словам, в городе по программе "Чистая вода" был реализован проект второго альтернативного источника из подземного водозабора. Но оказалось, что при нагревании из этого подземного источника поступает загрязненная вода. Позже Ведерников сообщил, что в городе для решения проблемы построят станцию смягчения воды.

"Обсудили реализацию проекта по созданию станции водоподготовки в Пскове. Специалисты изучили предлагаемые варианты и выбрали технологию очистки путем обратного осмоса. Если положительное заключение госэкспертизы будет получено в декабре, мы сможем оперативно оформить и подать заявку на финансирование в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Это позволит начать и завершить строительство станции водоподготовки уже в следующем году", - написал губернатор в своем Instagram.

Он также отметил, что технология очистки методом обратного осмоса заключается в том, что вода под давлением проходит через полунепроницаемую мембрану. "Это наиболее современный метод очистки, который позволяет избавиться от 98% примесей. <..> Были проведены необходимые изыскательные работы и углубленный анализ воды по 23 параметрам. Сейчас подрядчик уже приступил к подготовке проектной документации", - добавил глава региона.

Федеральный проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. По нему предусмотрено финансирование в размере 242 млрд рублей, из которых 146 млрд - средства федерального бюджета. С 2021 года проект "Чистая вода" перешел из нацпроекта "Экология" в национальный проект "Жилье и городская среда". По проекту, в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами.