Синоптики предупредили о метели в Хабаровском крае на следующей неделе

ХАБАРОВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Циклон накроет большую часть территории Хабаровского края, регион в конце ноября - начале декабря ждут снегопады и сильный ветер. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по краю со ссылкой на Дальневосточный Гидрометцентр.

"Со смещением южного циклона 30 ноября в южных районах края ожидается снег, местами сильный, 1-2 декабря на большей территории края ожидается сильный снег, местами очень сильный, местами метель, усиление ветра до 15-20 м/с, на побережье порывы 20-25 м/с", - говорится в распространенном релизе.

Из-за ухудшения погодных условий могут возникнуть аварийные ситуации, связанные с отключением источников энергоснабжения, с нарушениями в работе объектов ЖКХ, усугубится обстановка на дорогах, часть могут закрыть для общественного транспорта.

Сильный циклон регион пережил на этой неделе. Только за первые сутки непогоды в Хабаровском крае выпало до 70-100% месячной нормы осадков. Дул сильный ветер, скорость достигала 35 м/с. Сейчас по краю сохраняется неустойчивая погода. Для междугородних автобусов закрыли дороги, некоторые из них закрыты до сих пор. Было нарушено авиасообщение, не работала паромная переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), связывающая остров с материком, отмечались отключения электричества в некоторых поселениях. Сейчас, как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, электроснабжение восстановили.

Резкое ухудшение погоды не обошлось и без происшествий. В сильную метель в крае пропали шесть рыбаков. Следователи начали проверку по этому факту, сообщается на сайте СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Отправившиеся на рыбалку шесть человек пропали в районе имени Лазо. Они вышли из дома еще 20 ноября, ведутся поиски.