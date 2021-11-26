В Приамурье число медведей сократилось почти на четверть из-за плохой кормовой базы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Численность медведей в заказниках Амурской области по сравнению с 2020 годом сократилась на четверть - с 429 до 339 особей. Основной причиной такой статистики специалисты связывают с плохой кормовой базой, сообщила в пятницу пресс-служба дирекция особо охраняемых природных территорий области.

"В этом году учет медведей показал сокращение численности почти на четверть. Для сравнения, если в прошлом году на территории амурских заказников обитало 429 особей, то в этом специалисты насчитали 339. Сокращение популяции в медведей в этом году специалисты связывают с плохими кормовыми условиями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подсчет медведей начинается в апреле, когда животные после спячки выходят из берлог, и продолжается до осени. Охотоведы ориентируются по следам косолапых, измеряют размер передних лап, которые, как правило, индивидуальны, и по ним делают вывод и о количестве лесных обитателей.

"Основной фактор, который определяет благополучие популяции косолапых, является кормовая база. В северной части Приамурья она представлена ягодами голубики, брусники, черемухи, в южной - желудями, орехами. В этом году в лесах был плохой урожай ягод, некоторые территории, где кормятся косолапые, были затоплены из-за наводнения. Такая ситуация подталкивает медведей на дальние перемещения, появляются шатуны, до 20% популяции может погибнуть", - цитирует пресс-служба слова главного охотоведа отдела дирекции особо охраняемых природных территорий Михаила Лесика.

На территории Приамурья обитают два вида медведей - бурые и гималайские.