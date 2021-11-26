Брусчатку в историческом центре Севастополя уложили с нарушениями

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Улица Суворова, которая проходит по главному городскому холму Севастополя, вымощена брусчаткой с нарушениями, некоторые из которых угрожают здоровью детей из расположенной рядом школы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской прокуратуры.

"Прокуратура Севастополя провела проверку сведений, опубликованных в социальных сетях и средствах массовой информации, о некачественной кладке брусчатки на автомобильной дороге по улице Суворова. <...> Установлено, что на момент проверки подрядчиком уложено покрытие от улицы Воронина до улицы Марата. При этом вопреки требованиям законодательства отремонтированный участок дороги имел просадки глубиной более пяти см, что превышает предельно допустимые государственными стандартами значения. На всем протяжении дороги брусчатка уложена на разном уровне, в основании дороги качественно не закреплена, на склоне в районе дома № 4/2 по улице Советской на различных участках дороги песчаные швы между брусчаткой отсутствовали в связи с вымыванием осадками", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нарекания вызвали также недоработки, касающиеся обеспечения безопасности. "Место проведения работ должным образом не ограждалось, вдоль тротуара на колодцах отсутствовали крышки люков, провода в основаниях фонарных столбов не были заизолированы, что создавало угрозу для пешеходов, в том числе детей, обучающихся в ГБОУС "Гимназия №1 имени А.С. Пушкина", - отметили в пресс-службе.

В сообщении добавляется, что подрядчиком по госконтракту является ООО "Крымстроймост". При этом работы проводятся на средства национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Прокуратура внесла представления с требованием устранить нарушения департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, который должен был контролировать действия подрядчика и заказчика (ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя") при исполнении государственного контракта, а также самим заказчику и подрядчику работ. Принимаются меры для устранения выявленных нарушений.

Улица Суворова - одна из старейших в городе, расположена на Центральном холме в историческом центре Севастополя. Там находятся одни из самых старых зданий города, в том числе немногие сохранившиеся после Великой Отечественной войны дома дореволюционной постройки, а также построенный в XIX веке Собор Святого Равноапостольного князя Владимира со склепом-усыпальницей адмиралов. Улица является популярным местом прогулок, по ней проходят пешие туристические маршруты.