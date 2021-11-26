В Оренбургской области вдвое сократили количество коек в ковид-госпиталях

ОРЕНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Оренбургская область, где во время октябрьского роста числа заражений коронавирусом 5 тыс. коек, сократила число мест в ковид-госпиталях до 2,5 тыс. и продолжает закрывать специализированные стационары. Об этом сообщила в пятницу вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

"Самым главным показателем для нас является число пациентов, которые находятся на койках в ковидных госпиталях. На сегодняшнее утро на койках у нас 1 839 человек, развернуто 2 500 коек, и мы продолжаем сокращать койки", - сказала она.

По словам министра, в ближайшие два дня полностью освободят два крупных ковид-госпиталя в Оренбурге - больницу им. Пирогова и стационар областной больницы №1, куда госпитализацию пациентов прекратили на прошлой неделе. Уже освободили от ковид-коек Оренбургскую районную больницу. Савинова отметила положительные тенденции по всей области и заявила о сокращении числа мест в ковид-госпиталях на западе и востоке Оренбургской области.

"За прошедшие сутки поступило на все койки нашей области 94 пациента, в начале октября было порядка 500. На ИВЛ количество пациентов пока большое - 146 человек, на кислородной поддержке - 1 200 человек, то есть тяжелых пациентов пока достаточно много <...>. В подавляющем большинстве в реанимационных отделениях у нас непривитые пожилые люди", - уточнила Савинова.

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона на 25 ноября, официально зарегистрировано 99 233 случая коронавирусной инфекции, в том числе 364 - за прошедшие сутки. Число ежедневно выявляемых случаев постепенно снижается после пика в октябре. Выздоровели 83 595 человек, умерли 3 087 пациентов.