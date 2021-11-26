Примерно 20% проверенных кафе и ресторанов в Свердловской области не проверяют QR-коды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Контрольные группы отметили, что примерно 20% заведений общественного питания в Свердловской области нарушают режим QR-кодов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Проверки эпидбезопасности 25 ноября прошли в десятках ресторанов и кафе. Проверяющие отметили, что примерно в 20% заведений так или иначе нарушаются правила о предъявлении при входе QR-кодов. При этом гораздо дисциплинированнее работа выстроена в объектах бытового обслуживания: салонах красоты, химчистках, ателье, ремонтных мастерских. Там нарушения, связанные с входом без QR-кода, выявлены лишь у 7% учреждений", - говорится в сообщении.

Как уточнили департаменте, за период с 30 октября по 24 ноября контрольными группами в Свердловской области проверено более 52,5 тыс. объектов потребительского рынка. Также соблюдение эпидбезопасности проверили в 12,5 тыс. единиц общественного транспорта. Было проведено более 54 тыс. профилактических бесед. Составлено 3 846 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статей 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), из них 996 - в Екатеринбурге.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 175 691 случай заражения, выздоровели 154 443 человека, умерли 8 262 человека. По данным главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских на 22 ноября, в регионе привито 43,1% всего населения.