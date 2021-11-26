Форум педагогических мастерских собрал в Грозном участников из РФ, Белоруссии и Казахстана

ГРОЗНЫЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Международный образовательный форум педагогических мастерских учителей года России, Белоруссии и Казахстана стартовал в Грозном. Программа включает мастер-классы и презентации учебных занятий студентов педагогических классов.

"На базе Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ) до 28 ноября будет проходить Международный образовательный форум педагогических мастерских учителей года России, Беларуси и Казахстана. Мероприятие организовано при поддержке Минпросвещения России. Главными участниками-мастерами форума станут 12 заслуженных педагогов, являющихся победителями и лауреатами национальных конкурсов учителей из трех стран", - рассказали в пресс-службе чеченского педагогического вуза.

На разных площадках будут проходить мастер-классы учителей, открытое заседание ученого совета ЧГПУ с участием ректоров педагогических вузов, а также презентации учебных занятий студентов и учащихся педагогических классов ЧГПУ под руководством учителей года.

"Проведенный в стенах вуза в прошлом году форум доказал, что именно конкурсное движение становится лучшей площадкой для трансляции самого передового педагогического опыта, в том числе среди будущих педагогов. Новые технологии, новые идеи, новые подходы, которые повсеместно вводятся в педагогическую деятельность, зачастую впервые применяются именно учителями - участниками конкурсов педагогического мастерства", - отметили в пресс-службе.