Посещение новогодних праздников по сертификатам о вакцинации могут ввести в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции либо перенесенном заболевании может стать обязательным для посещения новогодних праздников или корпоративов в Оренбургской области. Такой вариант рассматривается оперативным штабом региона, сообщила в пятницу вице-губернатор - министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram .

"На период новогодних дней - с 20-х чисел [декабря], когда это приобретет, безусловно, массовый характер, чтобы <...> праздники были безопасны, скорее всего, часть из них будет ограничена наличием сертификата о прививке либо о перенесенном заболевании. Эти изменения, скорее всего, появятся в следующей версии указа", - сказала она.

Савинова обратила внимание, что до новогодних праздников есть время, чтобы успеть сделать прививку тем, кто еще не сделал. При этом она отметила, что власти не намерены вводить строгие запреты на праздничные мероприятия. Так, на данный момент в Оренбургской области отменено ограничение в 30 человек для проведения мероприятий в кафе и ресторанах. "Но все должны понимать и быть ответственны за то, чтобы праздники прошли безопасно: и власть, и бизнес, и общество", - напомнила министр.

Утренники в детских садах и школьные праздники, как уточнила Савинова, вероятнее всего пройдут в постоянных детских коллективах, то есть отдельно в группе или классе.

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона на четверг, официально зарегистрировано 99 233 случая коронавирусной инфекции, в том числе 364 - за прошедшие сутки. Число ежедневно выявляемых случаев постепенно снижается после пика в октябре. Выздоровели 83 595 человек, умерли 3 087 пациентов.