Число заражений COVID-19 в Югре впервые за месяц составило менее 240 в сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 ноября. /ТАСС/. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки снизилось до 238 человек, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба, последний раз в Югре менее 240 новых случаев COVID-19 за сутки было зарегистрировано в конце октября. После этого число новых заболевших с коронавирусной инфекцией было ежесуточно более 250 и доходило до 261.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 238 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба, за минувшие сутки в Югре от последствий коронавирусной инфекции умерли 11 человек.

О ситуации с коронавирусом в регионе

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным оперштаба региона на 26 ноября, в Югре 88,7 тыс. человек заболели ковидом, 81,3 тыс. пациентов выздоровели, 1 660 умерли.

Власти Югры первыми в России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от коронавирусной инфекции и не переболевших ей жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района с 22 ноября по 5 декабря. При этом они могут выходить из дома - на работу, в аптеку, детский сад, для экстренной помощи родственникам, в продовольственные магазины, но должны оформлять уведомления о нарушении самоизоляции в специальной системе "Цифровое уведомление", где следует указать свои паспортные данные, а также причину выхода. Как поясняли ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, такие меры приняли из-за уровня заболеваемости в этих муниципалитетах, который превышает средние показатели по округу.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. Детские игровые комнаты и кальянные закрыли в ХМАО до конца 2021 года. В регионе ввели обязательную вакцинацию для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, трудовых мигрантов и работников некоторых сфер.