В Парке Горького в Москве 26 ноября откроется каток "Зеркальный"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Каток "Зеркальный" откроется для посетителей Парка Горького в Москве в пятницу в 19:00. Будет работать пять павильонов, также откроются детский каток и хоккейная площадка, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В этом году катку в Парке Горького исполняется 90 лет. Впервые он открылся для гостей в 1931 году - с аллеями, залитыми льдом, тысячами огней, театральными шоу, прокатом и репродукторами, из которых лилась танцевальная музыка. На катке в Парке Горького будет работать пять павильонов. Также по традиции откроют хоккейную площадку и детский каток - его площадь составит 920 кв. м", - говорится в сообщении.

"Эмблемой юбилейного катка станет стилизованное изображение главного входа - самого узнаваемого символа парка. Арку можно будет встретить на различных элементах и конструкциях павильонов проката, а также кофейных стаканчиках и форме стюардов", - добавили в пресс-службе.

Оформление павильонов будет соответствовать эстетике винтажных парковых афиш, а надписи на них напомнят гостям советские неоновые вывески.

"Этот год для нас особенный: легендарному катку в Парке Горького - 90 лет! Он станет зеркальным, и это не фигура речи: несколько зим подряд в середине прошлого века каток в парке назывался "Зеркальный". Поэтому в новой концепции так много отсылок к ретро-стилистике - ярче всего она представлена в оформлении павильонов. В этом сезоне мы подготовили немало сюрпризов: фирменные плейлисты, квесты на льду, теплую зону "Очаг", где можно погреться у живого костра", - приводятся в сообщении слова директора Парка Горького Павла Трехлеба.