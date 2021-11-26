В Псковской области число вакцинированных от ковида выросло на треть за осень

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Число вакцинированных от коронавируса жителей Псковской области с начала осени увеличилось на треть, сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram . Сейчас ежедневно в регионе прививается порядка 1,9 тыс. человек, при этом общее число инфицированных за все время пандемии превысило отметку в 65 тыс. человек.

"С начала осени число вакцинированных в регионе выросло на треть. Это важнейший фактор, благодаря которому мы постепенно преодолеваем волну заболеваемости. <...> Эпидситуация сохраняет тенденцию к улучшению, но мы по-прежнему остаемся в десятке регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости в РФ", - написал губернатор.

По данным губернатора, первым компонентом вакцины на данный момент привились 240 319 жителей региона, из них за последние сутки - 1 935 человек. Полностью завершили вакцинацию 224 427 граждан, в том числе за последние сутки вторую прививку сделали более 1,7 тыс. жителей.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 65 337, выздоровели 56 187 человек, 1 048 умерли. С 30 октября в регионе действует система QR-кодов. С 25 октября введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга.