Первые елочные базары откроются в Подмосковье 2 декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Первые елочные базары откроются в Московской области 2 декабря, основная торговля начнется 20 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"В этом году открытие елочных базаров запланировано на 2 декабря. Все они будут оформлены в соответствии с брендом "Зима в Подмосковье" с праздничным красочным ограждением и освещением. На елочных базарах покупателям будет предложено приобрести как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья, а также лапник, букеты из веток и подставки для деревьев", - привели в пресс-службе слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского.

Он рассказал, что в начале декабря планируется точечное открытие объектов продажи новогодних деревьев, а основная торговля на елочных базарах начнется 20 декабря.

По словам министра, всего планируется открыть около 260 точек продажи елок на территории 49 муниципальных образований. Они проработают до 10 января 2022 года.