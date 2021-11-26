Заражение коронавирусом в Крыму идет на спад

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусом в Крыму за сутки составило 618 человек, сообщается в пятницу на сайте регионального Минздрава. Снижение числа новых случаев заражения фиксируется пятый день.

Максимальное число случаев заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрировали с 3 октября. 20 ноября максимум обновился, составив 886 случаев. С 21 ноября количество выявляемых случаев начало снижаться, накануне выявили 651 заразившегося.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 25 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 618 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 117 462 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что за сутки на коронавирус обследованы 6 448 человек.

По данным Минздрава Крыма, за сутки выздоровели 617 человек, выздоровевших за весь период - 105 129.

С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.