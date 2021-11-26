AFP: глава МВД Франции отменил встречу с британской коллегой по ситуации с мигрантами

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отменил запланированную на воскресенье в Кале встречу с главой МВД Великобритании Прити Пател по ситуации с нелегальными мигрантами, переправляющимися в Соединенное Королевство через Ла-Манш. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse.

Как отмечает агентство, в обращении к Пател Дарманен он заявил, что "письмо британского премьер-министра Бориса Джонсона французскому лидеру Эмманюэлю Макрону [по миграционной проблеме] вызывает разочарование, а факт его публичного обнародования еще хуже самого этого письма". В связи с этим, как отмечает AFP, Дарманен отменил приглашение Пател участвовать во встрече в Кале.

Ранее премьер-министр Великобритании направил письмо президенту Франции, в котором представил план из пяти пунктов по решению проблемы нелегальных мигрантов. Его текст он опубликовал на своей странице в Twitter. Джонсон, по информации AFP, потребовал возвращения во Францию мигрантов, нелегально въехавших на территорию Великобритании, спустя несколько часов после того, как французские власти пригласили британских коллег участвовать во встрече в Кале. "Мы считаем публичное письмо премьер-министра Великобритании недопустимым и противоречащим ведущимся обсуждениям", - отметили в окружении главы МВД Франции.

В среду в районе Кале затонула лодка, перевозившая около 50 нелегальных мигрантов. Они рассчитывали пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Великобритании. Спасатели продолжают поиск пропавших без вести. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье "непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". В результате крушения лодки, по информации МВД, погибли 27 человек. Французские правоохранительные органы задержали пять человек, подозреваемых в организации переправки мигрантов из Франции в Великобританию через Ла-Манш.

Лондон и Париж уже несколько лет совместно борются с проблемой нелегалов, однако число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно растет. В этом году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство незаконно въехали больше 25 тыс. человек. Несколько тысяч мигрантов в этом году были задержаны властями Франции до того, как успели покинуть французские воды.