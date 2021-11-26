Псковские власти за два года удвоили финансирование программы медпомощи беременным

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Здравоохранение" за два последних года увеличили в два раза объем финансирования медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и после родов. На эти цели было направлено за два года более 700 млн рублей, что позволило частично решить вопрос по снижению младенческой смертности, сообщила в пятницу ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Для Псковской области укрепление здоровья молодежи является крайне актуальной темой. В регионе отмечается существенное сокращение родившихся детей. В 2016 году здесь родилось чуть более 7,1 тыс. человек, в 2020 году этот показатель составил всего около 4,8 тыс. человек. Кроме того, в области ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец. В 2019 году младенческая смертность в регионе выросла в 1,5 раза, по оценке властей, произошел рост числа детей, умерших "в перинатальном периоде и имевших экстремально низкую массу тела при рождении".

"Главная задача системы регионального здравоохранения - снижение младенческой смертности в Псковской области, которая пока остается в регионе весьма высокой. Благодаря нацпроекту, за два последних года мы увеличили почти в два раза финансирование регионального проекта по оказанию медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период. Мы направили более 700 млн рублей на эти цели, это беспрецедентная и рекордная сумма. Это позволило за последний год снизить младенческую смертность до 4,2 случаев на 1 тыс. родившихся детей. Снижение существенное, это ниже показателей годичной давности примерно в 1,5 раза", - рассказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что за счет увеличения финансирования в регионе удалось завершить строительство нового перинатального центра, который стал самым современным медучреждением в Псковской области, куда приезжают женщины со всех районов региона, чтобы получить консультацию специалистов, пройти обследование на новейшем медоборудовании.

"Рост финансирования произошел и за счет реализации регионального проекта "Развитие детского здравоохранения Псковской области", в рамках которого мы создаем современную инфраструктуру оказания медицинской помощи детям. В частности, мы обновили медоборудование в детской областной больнице и проводим на ее базе профосмотры детей. Это крайне важно, так как это позволило нам увеличить в несколько раз число детей и подростков, которые ежегодно проходят профилактические осмотры у профильных специалистов. Эффект уже заметен - врачи стали чаще выявлять различные патологии и заболевания на ранних стадиях, что позволяет практически полностью их вылечить и обеспечить здоровое развитие нашего подрастающего поколения", - резюмировала глава регионального комитета по здравоохранению.