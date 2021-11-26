В Северной Осетии впервые начался отборочный этап чемпионата "Молодые профессионалы"

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Отборочные соревнования для участия в Открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) впервые начались в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В учреждениях среднего профессионального образования Северной Осетии стартовали отборочные соревнования для участия в Открытом региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) РСО-Алания, который состоится в 2022 году. Соревнования проходят с 25 по 29 ноября на семи конкурсных площадках", - говорится в сообщении.

Участники соревнуются в двух категориях: молодые профессионалы - от 16 до 22 лет, юниоры - моложе 16 лет. Соревнования для основной группы проходят по 33 компетенциям, для юных конкурсантов - по 12 компетенциям. Организаторами выступают министерство образования и науки республики и региональный координационный центр WorldSkills Russia в республике.

Одна из площадок открылась на базе мастерских Владикавказского торгово-экономического техникума (ВТЭТ), здесь проходят соревнования по семи компетенциям основной группы и двум компетенциям для возрастной категории "Юниоры".

В первый конкурсный день в компетенции "Поварское дело" среди юниоров приняли участие 15 учащихся профильных образовательных учреждений из Владикавказа, Ардона, Моздока, Михайловского и Эльхотово. За установленное регламентом время конкурсанты должны были приготовить три блюда, соблюдая всю необходимую рецептуру и технологию приготовления. Также в процессе работы они должны были продемонстрировать умение пользоваться современным оборудованием, знание техники безопасности и соблюдение санитарных норм. Важно, что блюда должны были быть не только вкусными, но и эстетически привлекательными.

Отборочный этап впервые проводится в Северной Осетии. Его цель - повышение престижа рабочих профессий и специальностей, привлечение молодежи в производственные секторы экономики, совершенствование профессиональных квалификаций по рабочим профессиям и специальностям профессионального образования с учетом всероссийских и международных требований к профессиональным компетенциям.