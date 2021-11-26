В Ростовской области отменят самоизоляцию для людей с противопоказаниями к вакцинации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области с понедельника, 29 ноября, отменят часть ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона. В частности, отменяется требование соблюдать самоизоляцию для лиц, имеющих противопоказание к вакцинации коронавируса.

"Лица с противопоказаниями к вакцинации с 29 ноября не обязаны соблюдать самоизоляцию. Также с 29 ноября не потребуется предъявлять отрицательный ПЦР-тест детям и подросткам до 18 лет при посещении бань, саун и физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе на "Ростов-Арене", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со следующей недели в Ростовской области также разрешена работа елочных базаров.

В регионе расширили перечень медицинских документов, по которым разрешается доступ граждан в те или иные учреждения и организации. Так, лицам, у которых имеются противопоказания для вакцинации, нужно будет предъявлять соответствующую справку и отрицательный ПЦР-тест. Кроме того, справку о перенесенном коронавирусе либо сертификат о вакцинации, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом потребуется при посещении торжественных регистраций в ЗАГСах. Ограничения по числу участников при этом снимаются.

Ростовская область занимает восьмое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе (ЮФО) по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. При этом антилидером по количеству новых случаев заражения за сутки в ЮФО является Краснодарский край. По последним данным, количество случаев заражения в Ростовской области увеличилось до 172 285, выздоровели 146 897 человек, умерли 8 540. Показатель заболевших на 100 тыс. жителей 4 100. Коэффициент распространения инфекции - 0,99. В области введены ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, в том числе лиц старше 60 лет.