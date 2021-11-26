Коэффициент распространения ковида в России вырос до 0,93

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу немного вырос и составил 0,93, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превысил единицу в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Красноярском крае, где он увеличился до 1,01. В Пермском крае и Воронежской области индикатор составил ровно 1.

В Ростовской области коэффициент равен 0,99, в Москве и Свердловской области - 0,98, в Нижегородской области - 0,96, в Подмосковье - 0,95. В Самарской области показатель опустился до 0,75, а в Санкт-Петербурге - до 0,57, обновив минимум с начала пандемии.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.