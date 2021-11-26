В Крыму прошел финальный этап всероссийской акции "Сохраним лес"

ДУБКИ /Республика Крым/, 26 ноября. /ТАСС/. Волонтеры, представители Рослесхоза, ОНФ и властей Крыма, ставшие участниками финального этапа акции "Сохраним лес", высадили в пятницу у села Дубки в Симферопольском районе около 3,5 тыс. сеянцев ясеня зеленого, передает корреспондент ТАСС.

"Уже добрая традиция в Крыму проводить [финал акции]. В прошлом и позапрошлом году мы здесь заканчивали акцию. В Якутии начали, по всей России она прошла, более 1,5 млн человек принимали участие", - рассказал журналистам заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.

По его словам, практически все посаженные в прошлом году деревья прижились. Он отметил, что за период проведения акции в Крыму высажено порядка 650 тыс. саженцев и сеянцев.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк также отметил, что в республике в рамках нацпроекта "Экология" более 750 га леса, приобретены лесохозяйственные и лесопожарные оборудование и техника.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, за два года высажено более 82 млн деревьев. Акция является мероприятием национального проекта "Экология". Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".