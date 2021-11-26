Регионы УрФО определили 103 проекта по комплексному развитию территории

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) определили в общей сложности 103 проекта по комплексному развитию территории (КРТ), в результате реализации которых удастся возвести более 6 млн кв. м жилья. Об этом сообщил в пятницу полпред президента в округе Владимир Якушев.

"Обязательные документы утверждены во всех субъектах. Завершен ключевой этап, но это лишь начало пути. В регионах определены 103 проекта КРТ с градостроительным потенциалом более шести миллионов квадратных метров жилья. Сейчас важно проработать детали проектов и приступить к их практической реализации", - приводит аппарат полпреда слова Якушева в опубликованном сообщении.

В тексте указано, что КРТ позволит улучшить жилищные условия граждан за счет расселения аварийного и строительства качественного и современного жилья. Программа позволит создать и модернизировать инженерные сети, дороги, социальные объекты, а также формировать комфортную городскую среду.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.