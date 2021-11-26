Количество занятых ковидных коек снизилось в Коми за неделю более чем на 350

СЫКТЫВКАР, 26 ноября. /ТАСС/. Число занятых ковидных коек уменьшилось в Республике Коми до 1 615, еще в начале прошлой недели их было 1 970. Всего в регионе развернули 2 460 инфекционных коек для лечения пациентов с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Коми.

"Максимальное количество развернутых ковидных коек составляло в республике 2 921, столько было на конец августа, потом это количество чуть уменьшали, затем снова увеличивали, исходя из ситуации с заболеваемостью. На 16 ноября в республике было развернуто 2 712 коек, из них занято - 1 970. На сегодня развернуто 2 460, из них занято 1 615", - сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Как отмечал накануне в четверг глава республики Владимир Уйба, уровень заболеваемости коронавирусом снижается, но незначительно. На 24 ноября в регионе было 342 заразившихся вирусом, на 25 ноября - 335, в том числе 51 человек был привит, из них госпитализация потребовалась 10 заболевшим, а 41 ранее привитый пациент лечится дома с легкой формой заболевания. Среди умерших лишь один человек был привит, это пожилой пациент с большим количеством хронических заболеваний, которые усугубили течение коронавируса. Подобная статистика по количеству привитых среди заболевших и умерших наблюдается всю четвертую волну пандемии, с конца августа, подчеркнул глава региона.

По информации Минздрава, на 25 ноября в республике привились первым компонентом более 350 тыс. человек, что составляет 69,3% от плана, или 55,5% от количества взрослого населения региона. Завершили иммунизацию более 318 тыс. человек.

На 26 ноября в Коми выявили 88 747 заразившихся коронавирусром, прирост за сутки составил 332. Выздоровели 72 438, умерли 2 262. Посещение госучреждений, учреждений спорта и культуры возможно по QR-коду, либо справке о вакцинации, справке о перенесенном заболевании или ПЦР-тесту. В общественном транспорте и магазинах эти документы не требуются.