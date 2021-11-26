Первые итоги сельскохозяйственной микропереписи появятся в конце года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи в РФ появятся в декабре 2021 года, сроки их публикации пришлось сдвинуть из-за занятости территориальных органов Росстата в проведении Всероссийской переписи населения. Об этом сообщил замглавы Росстата Константин Лайкам в пятницу.

"В декабре этого года мы опубликуем самые первые итоги. В основном они будут касаться информации по количеству осуществляющих сельскохозяйственную деятельность домохозяйств - эта цифра меняется в сравнении с 2016 годом. Некоторые данные дадим по сельскохозяйственным угодьям. Это будут самые оперативные данные. <...> Достаточно сложно было и много было проблем. Кроме того, вы видите, что наши территориальные органы были серьезно заняты переписью населения. Поэтому у нас немного съехал срок", - сказал он в рамках круглого стола "Сельхозперепись: данные, которых ждут".

Полноценные данные по сельскохозяйственным организациям появятся в апреле 2022 года, отметил Лайкам. "Это будут предварительные итоги. В мае - крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. В июне мы запускаем окончательную генерацию итогов, ставим точку. Уже будут сформированы окончательные итоги, мы сможем их публиковать в октябре по Российской Федерации, в ноябре - по субъектам РФ, и в декабре по каждому муниципалитету. И тогда же появятся микроданные", - рассказал он.

"Обстоятельство, которое потребовало дополнительных усилий по контролю - это ковид и ограничения, связанные с ним. Мы, конечно, проскочили между волнами по большому счету, но и вторая волна, и третья нас все равно зацепили. И, конечно, мы понимаем, что это отразилось на активности участия населения в сельхозмикропереписи. Люди были не так открыты. Отказов было немного, но люди все же старались не пускать переписчиков на свою территорию, старались поскорее закончить опрос. И поэтому, конечно, мы понимаем, что это неминуемо сказалось на качестве и итогах переписи", - сказал Лайкам.

Исправить ситуацию должна помочь многоуровневая система контроля данных, уверен Лайкам. "Мы создали многоуровневую систему контроля данных, начиная с нижнего полевого уровня, где контроль осуществлялся силами контролеров. На региональном и федеральном уровнях осуществлялся автоматизированный формально-логический контроль и структурно-динамический содержательный контроль. В этот раз мы также использовали систему независимого объективного контроля данных микропереписи с использованием спутникового мониторинга. <...> Я думаю, что многоуровневая система контроля позволит обеспечить качество итогов микропереписи", - подчеркнул он.

20 млн человек

"Сельскохозяйственная микроперепись проводилась по всей стране, охвачены были все категории сельскохозяйственных производителей, коснулась почти 20 млн человек", - сказал Лайкам.

Всего в рамках сельскохозяйственной микропереписи удалось охватить почти 17 млн домохозяйств. Из них - 16,6 млн личных подсобных хозяйств в сельских населенных пунктах, 124,2 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 35,1 тыс. сельскохозяйственных организаций, 76,1 тыс. некоммерческих товариществ.

В проведении сельскохозяйственной микропереписи были задействованы 45 тыс. временных переписных работников. Были созданы 34,6 тыс. счетных участков, 5,8 тыс. инструкторских участков, 2,2 тыс. переписных участков. "Среди переписчиков были в основном женщины средних лет. Порядка 40% переписчиков имеют высшее образование", - отметил Лайкам.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года. Цель наблюдения - оценить ресурсную базу и потенциал агросектора страны, а также структурные изменения в сельском хозяйстве. Ответственным за подготовку и проведение микропереписи является Росстат.