Шойгу и Нарышкин подписали соглашение об обмене информацией между Минобороны и РИО

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин подписали в пятницу соглашения об обмене информацией.

"Сотрудничество министерства обороны и Российского исторического общества доказало свою эффективность и, что немаловажно, имеет большие перспективы, которые мы рассчитываем реализовать в ходе дальнейшей работы. Для этого мы с Сергеем Евгеньевичем подписали соответствующие соглашения, которыми предлагаю сейчас обменяться", - сказал Шойгу на церемонии, которая прошла в рамках седьмой межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ".