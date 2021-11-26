{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу и Нарышкин подписали соглашение об обмене информацией между Минобороны и РИО

Сотрудничество министерства обороны и Российского исторического общества доказало свою эффективность, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин подписали в пятницу соглашения об обмене информацией.

"Сотрудничество министерства обороны и Российского исторического общества доказало свою эффективность и, что немаловажно, имеет большие перспективы, которые мы рассчитываем реализовать в ходе дальнейшей работы. Для этого мы с Сергеем Евгеньевичем подписали соответствующие соглашения, которыми предлагаю сейчас обменяться", - сказал Шойгу на церемонии, которая прошла в рамках седьмой межведомственной научно-практической конференции "Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ".

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичШойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Пандемия COVID-19
ВОЗ созвала совещание из-за нового штамма коронавируса
Новый штамм обнаружили на юге Африки
Читать полностью