Водопроводы и канализацию построили в селах на берегу Телецкого озера для его защиты

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Водопроводы и канализацию построили в двух селах на берегу Телецкого озера в Республике Алтай для того, чтобы защитить этот горный водоем от повышенной нагрузки из-за туристической популярности. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава региона Олег Хорохордин в кулуарах первого окружного форума "Российская креативная неделя - Сибирь".

Телецкое озеро, входящее в список всемирного наследия ЮНЕСКО, испытывает нагрузку из-за активной застройки территории туристическими базами. Для того, чтобы защитить горный водоем от сточных вод, по инициативе президента России Владимира Путина запущена программа его сохранения и реабилитации, включающая в себя строительство водопроводных сетей и скважин, канализационных очистных сооружений в селах Артыбаш и Иогач.

По словам главы региона, строительство этих объектов в Турочаском районе завершилось, власти региона ждут готовности документации на введение построенных сооружений в эксплуатацию. "Ожидаем, что ввод произойдет в ближайшее время. Мы сделали водопровод и канализацию в обоих селах для того, чтобы предотвратить стоки в озеро", - сказал Хорохордин.

Ранее сообщалось, что на строительство инфраструктуры направили около 600 млн рублей.

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это уникальный горный водоем, второй по объему в России естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу. Протяженность озера около 80 км.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" проходит в Красноярске с 26 по 28 ноября 2021 года. Мероприятие посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие. Мероприятие пройдет в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторами выступят ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края.